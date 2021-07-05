Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tayland’da fabrikada patlama: 1 ölü, 29 yaralı
[Fotoğraf: AP]
Tayland’ın başkenti Bangkok’un güneydoğusunda fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.
Suvarnabhumi Havalimanı yakınlarındaki Bang Phli’de bir plastik palet fabrikasında sabaha karşı 03.00 civarında patlama oldu.
Kazada, 1 itfaiye görevlisi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.
Patlama nedeniyle yaklaşık 500 kişi tahliye edilirken yetkililer, yeni patlamaların olabileceği uyarısında bulundu.
[Fotoğraf: AP]
Arama kuurtarma çalışmaları sürüyor
Patlamanın hissedildiği Suvarnabhumi Havalimanı yetkilileri uçuşlarda herhangi bir aksama olmadığını söyledi.
Patlamanın nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerinin, fabrikadaki işçileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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