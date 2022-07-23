Parlamentodaki güven oylaması, yolsuzluğun ve ekonomik kötüye gidişin önlenememesi yönünde iktidarı hedef alan eleştirilerin ardından geldi.

256 oydan 206'sını alan Başbakan Prayut parlamentoda bir kez daha güven tazeledi. Başbakan Prayut ve kabinesi 4'üncü kez güven oyu aldı.

Muhalefet liderlerinden Pheu Thai Partisi'nin Başkanı Cholanan Srikaew, parlamentodaki güven oylamasının, kamuoyu duyarlılığını yansıtmadığını dolayısıyla hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

Ülkede 2019'da yapılan genel seçimlerden bu yana, Prayut ve hükümetine karşı 3 güven oylaması yapılmıştı. Prayut hükümeti, en son Eylül 2021'de güvenoyu almıştı.

2014'ten bu yana Başbakan

Prayut, 2014'te ordunun yönetime el koymasının ardından, "Ulusal Barış ve Düzen Konseyi" adı verilen "askeri cuntanın lideri" sıfatıyla başbakanlık görevini üstlenmişti.

Darbenin ardından 5 yıl boyunca ertelenen seçimler, cunta gözetiminde hazırlanan seçim kanununun çıkarılması sonrasında 2019'da yapılabilmişti.

Prayut seçimlere cunta destekli Palang Pracharath (Halkın Devlet İktidarı) Partisinin adayı olarak girmiş, seçimlerin ardından seçilmiş milletvekillerinin oluşturduğu temsilciler meclisiyle cunta tarafından atanan askerlerden oluşan senatonun ortak oylamasıyla yeniden başbakanlık görevine getirilmişti.

Diğer yandan, bazı milletvekilleri, Prayut'u darbeden sonra yapılan ilk serbest seçimlerin ardından yeniden başbakan seçilmesine rağmen, "cunta lideri olarak yetki ve sorumluklarını sürdürmesinin anayasaya aykırı olduğu" gerekçesiyle eleştirmişti.