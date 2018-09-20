Tanzanya’da feribot alabora oldu: En az 40 ölü

Olay Tanzanya’nın Viktorya Gölü’nde yaşandı. Kaç yolcusu olduğu bilinmeyen bir feribot alabora oldu. İlk belirlemelere göre ölenlerin sayısı 40’ı aştı.
Ancak Hükümet 200'den fazla kişinin boğulmuş olabileceğini açıkladı.
Kaynak: TRT Haber
Tanzanya’da bir feribotun alabora olması sonucu en az 40 kişi öldü.
Olay Tanzanya’nın Viktorya Gölü’nde yaşandı. Kaç yolcusu olduğu bilinmeyen bir feribot alabora oldu. İlk belirlemelere göre ölenlerin sayısı 40’ı aştı.
Ancak Hükümet 200'den fazla kişinin boğulmuş olabileceğini açıkladı.
Kaynak: TRT Haber