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Tanzanya’da feribot alabora oldu: En az 40 ölü

Tanzanya’da bir feribotun alabora olması sonucu en az 40 kişi öldü.

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Tanzanyada feribot alabora oldu: En az 40 ölü

Olay Tanzanya’nın Viktorya Gölü’nde yaşandı. Kaç yolcusu olduğu bilinmeyen bir feribot alabora oldu. İlk belirlemelere göre ölenlerin sayısı 40’ı aştı.

Ancak Hükümet 200'den fazla kişinin boğulmuş olabileceğini açıkladı.

Kaynak: TRT Haber

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