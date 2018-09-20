Tanzanya’da feribot alabora oldu: En az 40 ölü

Olay Tanzanya’nın Viktorya Gölü’nde yaşandı. Kaç yolcusu olduğu bilinmeyen bir feribot alabora oldu. İlk belirlemelere göre ölenlerin sayısı 40’ı aştı.

Ancak Hükümet 200'den fazla kişinin boğulmuş olabileceğini açıkladı.

Kaynak: TRT Haber