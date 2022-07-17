Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 05:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tanzanya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı fotoğraf sergisi
[Fotograf: AA]
Tanzanya'da, FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi gecesine dair fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı yapıldı.
Darüsselam şehrindeki bir otelin avlusunda yapılan 15 Temmuz fotoğraf sergisine, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Koordinatörü Halil İbrahim Okur'un yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve diplomat katıldı.
Büyükelçi Güllüoğlu, serginin açılışında yaptığı açıklamada, FETÖ'nün milli iradelerine sahip çıkmak isteyen 251 Türk vatandaşı şehit ettiğini anımsattı.
Güllüoğlu, FETÖ'nün, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdit olduğuna dikkati çekti.
FETÖ ve darbe girişimi hakkında belgesel gösterimleriyle devam eden programa, Türk ve Tanzanyalı vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
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