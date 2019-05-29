Tanzanya Enerji Bakanı Medard Kalemani, "Tanzanya'nın Hint Okyanusu'na kıyısı olan Darüsselam şehrinden Zambiya'nın maden şehri Ndola'ya 1349 km uzunluğunda petrol boru hattı inşa edeceğiz." dedi.

Boru hattı projesiyle Tanzanya'nın Ortadoğu ülkelerinden aldığı petrolün Zambiya'ya taşınması planlanıyor.

Ön çalışmanın tamamlandığına dikkat çeken Kalemani, petrol boru hattı projesinin planlanmasıyla ilgili detaylı bilginin ilerleyen süreçte açıklanacağını vurguladı.

Son olarak bakan Kalemani, "Petrol boru hattı projesi, iki ülkedeki petrol ürünlerinin nakliye sorununu azaltacak ve yeni iş imkanlarının doğmasına vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

Petrol ve petrol ürünleri, Afrika'nın bakır zengini ülkesi Zambiya ile Doğu Afrika'nın Hint Okyanusu kıyılarındaki Tanzanya'nın başlıca ithal malları arasında geliyor.

Kaynak: AA