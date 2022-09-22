The Citizen gazetesinin haberine göre, Tanzanyalı yönetmen Amil Shivji’nin "Vuta N'Kuvute (Mücadele)" filmi 95. Oscar ödüllerinde "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde yarışacak adaylar arasına girdi.

Prömiyerini geçen yıl Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapan film, yazar Shafi Adam Shafi'nin aynı adlı romanından uyarlandı.

Oscar'a son olarak 2002'de başvuru yapan Tanzanya, 20 yıl sonra yeniden yarışacak.

Yönetmen Shivji, seçilmenin kendisi için bir onur olduğunu belirterek "Bunlar, küçük adımlar olmasına rağmen Tanzanya sinemasının geleceği en nihayetinde bizlerin elinde. Svahili sineması dalgası gururla, zekayla ve yüreklilikle her geçen gün büyüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Oscar'a aday gösterilen film, 1950'lerde İngiliz sömürgesi döneminde devrimci bir gencin zorla evlendirilen Zanzibarlı bir kızla ilişkisini anlatıyor.