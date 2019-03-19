Tesnim Haber Ajansı'na konuşan Ahvaz İl Meclis Üyesi Casım Musapur, İl Meclisi Kültür Komisyonu'nda alınan kararla Ahvaz'da kamuya açık alanlarda köpek gezdirilmesinin yasaklandığını söyledi.

Ahvaz genelinde yılda yaklaşık 2 bin köpek ısırma vakası gerçekleştiğini aktaran Musapur, bu kararın insanların sokak ve parklarda rahat şekilde gezmelerini sağlamak için alındığını ifade etti.

Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, ocak ayında yaptığı açıklamayla, Tahran'da kamuya açık yerlerde köpek gezdirmenin yasaklandığını duyurmuştu. Rahimi, kamuya açık park-bahçe gibi yerlerde köpek gezdirilmesinin insanlarda korkuya neden olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA