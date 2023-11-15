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Dünya
İHA 15.11.2023 18:04

Tahran’da eğitime hava kirliliği engeli

İran'ın başkenti Tahran’da hava kirliliği nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Tahran’da eğitime hava kirliliği engeli
[Fotograf: AA]

İran’ın başkenti Tahran’da her yıl kış aylarında yaşanan hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor.

Tahran'ın hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı, şehirdeki yoğun nüfus ve araç kullanımı, araçlarda ve fabrikalarda kullanılan kalitesiz yakıtlar hava kirliliğinin başlıca nedenleri olarak görülüyor.

Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan açıklamada, bugün hava kirliliğinin 151 mikrogram/metreküp ölçüldüğü ve bu oranın tüm yaş grupları için sağlıksız ve tehlikeli olduğu belirtildi.

Hava Kirliliği Acil Durum Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise başkentteki tüm anaokulları ve ilkokulların hava kirliliği nedeniyle 1 gün tatil edilmesine karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kalp ve akciğer rahatsızlığı bulunan kişiler ile yaşlılar ve çocukların dışarı çıkmamaları, halkın açık havada yapılacak her türlü aktiviteden kaçınmaları uyarısında bulunuldu.

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