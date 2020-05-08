Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 00.48'de 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

Devlet televizyonuna konuşan Ulusal Kriz Yönetimi Başkanı İsmail Neccar, çevredeki kentlerden de hissedilen depremin hasara yol açmadığını belirtti.

Panik nedeniyle 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Tesnim Haber Ajansına göre, Demavend Sağlık Merkezi Başkanı Hasan Hayırhah, Rudehen ilçesinde, deprem anında panikle dışarıya çıkmaya çalıştığı sırada duvara çarparak beyin sarsıntısı geçiren 60 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hayırhah, panik nedeniyle 11 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi.

Öte yandan 5,1 şiddetindeki depremin ardından en büyüğü 3,9 şiddetinde 4 artçı sarsıntının gerçekleştiği aktarıldı.