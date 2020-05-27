Haber Giriş: Kaynak: AA
Tahran'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran'ın başkenti Tahran'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesi olan 4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 13.41'de 12 kilometre derinlikte kaydedildi.
Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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