Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 19:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tacikistan'da koronavirüs tedavisi gören kalmadı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Tacikistan'da yeni tip koronavirüs saptananların iyileşerek taburcu edilmesinin ardından, hastanelerde virüs nedeniyle tedavi gören kalmadı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede salgın vakalarının görülmeye başlandığı nisan ayından bu yana ilk defa son 8 günde yeni vaka tespit edilmedi.
Hastalık saptananların tedavi edilerek taburcu edilmesinin ardından da ülkedeki hastanelerde COVID-19 tedavisi gören kalmadı.
Salgının başından beri 13 bin 308 kişide virüsün tespit edildiği Tacikistan'da, şimdiye kadar 13 bin 218 kişi iyileşirken, 90 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
31 Aralık'tan beri günlük vaka sayısının 5'in altında olduğu Tacikistan'da, ilk vakanın görüldüğü Nisan 2020'den bu yana ilk kez 3 Ocak'ta yeni vakaya rastlanmamıştı.
Etiketler: Koronavirüs
Sıradaki Haber
İsrail'de aşının ikinci dozu yapılan sağlıkçılarda yeterli seviyede antikor oluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz