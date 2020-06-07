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Tacikistan'da COVID-19 vaka sayısı 4 bin 529'a çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 76 artarak 4 bin 529'a ulaştı.
Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı 76 artarak 4 bin 529'a, iyileşenlerin sayısı ise 90 artarak 2 bin 673'e çıktı.
Virüs tespit edilen 1808 kişinin tedavisi sürerken, 1200 kişi de gözetim altında tutuluyor.
İlk vakanın 29 Nisan'da açıklandığı Tacikistan'da, şimdiye kadar virüs kaynaklı 48 ölüm yaşandı.
Etiketler: Tacikistan koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 7 Haziran 2020 Pazar 19:14
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