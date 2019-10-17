Dünya
Suudi Arabistan'da trafik kazası: 35 ölü17 Ekim 2019 Perşembe 03:12 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 09:48
Suudi Arabistan'ın batısındaki Medine kentinde yolcu otobüsünün iş makinesiyle çarpışması sonucu 35 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Asya ve Arap uyruklu 39 umre yolcusunu taşıyan otobüs Medine'de iş makinesiyle çarpıştı.
Kazada otobüste bulunan yolculardan 35'i hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: trafik Kazası Suudi Arabistan