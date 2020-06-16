Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 41 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 bin 267 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle COVID-19 kaynaklı can kaybının bin 52'ye, toplam vaka sayısının ise 136 bin 315'e yükseldiği ifade edildi.

Bakanlık, virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısını da 89 bin 540 olarak açıkladı.