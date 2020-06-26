Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 46 kişinin daha Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiği ve 3 bin 938 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki virüs kaynaklı can kaybının 1474'e, vaka sayısının 174 bin 577'ye yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık ayrıca, sağlığına kavuşarak taburcu edilen hasta sayısının 120 bin 471'e ulaştığını kaydetti.