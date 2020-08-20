Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 42 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1287 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 3 bin 548'e, vaka sayısının da 303 bin 973'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, tedavileri tamamlanıp iyileşenlerin sayısını ise 275 bin 476 olarak açıkladı.