Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Suudi Arabistan’nın G-20 dönem başkanlığını devretmesinin ardından ülkedeki 2021'in ilk yarısında idam cezası infazlarındaki artışa dikkat çekti.

İngiltere merkezli Örgüt, krallığın Ocak ve Temmuz 2021 arasında en az 40 kişiyi idam ettiğini, bunun 2020'nin tamamından fazla olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan’ın 2019'da 185 kişiyi idam etmesine rağmen krallığın infaz sayısını 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 85 oranında azalttığı ve 2020 için bu sayıyı 27'ye indirdiği vurgulandı.

Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan'ın 20 zengin ülke grubunun başkanlığını İtalya'ya devretmesinin hemen ardından idamlara yeniden başladığını ve yalnızca Aralık 2020'de 9 kişinin idam edildiğini bildirdi.

Mahkumiyetlerin adaletsiz olduğu iddia ediliyor

Örgüte göre infazlar mahkeme öncesi gözaltı sırasında işkence iddialarıyla gölgelendi.

İddia makamının gerekli soruşturmayı yapmadan sanıkları itirafa zorladığı mahkumiyetlerin adil olmadığı öne sürülüyor.

Suudi Arabistan'ın birçok çocukluk suçu için ölüm cezalarını kaldırdığını söylemesine rağmen, Haziran 2021'de bir adamın 18 yaşından küçükken işlediği iddia edilen suçtan dolayı idam edildiği belirtiliyor.

Af Örgütü ayrıca insan hakları aktivistleri ve muhaliflere yönelik baskıların arttığını savundu.

Konuya ilişkin Suudi Arabistan yönetiminden örgütün suçlamalarına karşı bir yanıt verilmedi.