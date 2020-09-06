Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 759 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 4 bin 81'e, vaka sayısının ise 320 bin 688'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, 895 kişinin tedavilerinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısının da 296 bin 737'ye ulaştığını açıkladı.