Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 27 kişinin yaşamını yitirdiği ve 861 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 3 bin 956'ya, vaka sayısının da 317 bin 531'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, iyileşenlerin sayısının 996 artarak 292 bin 510'a ulaştığını açıkladı.