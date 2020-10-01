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Suudi Arabistan'da 26 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AFP]
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 artarak 4 bin 794'e yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde COVID-19'dan 26 kişi yaşamını yitirdi ve 492 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 794'e, vaka sayısı da 335 bin 97'ye çıktı.
Ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 319 bin 746 oldu.
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