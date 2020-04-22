Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede COVID-19 taşıyan 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği, böylelikle toplam can kaybının 114 olduğu aktarıldı.

Vaka sayısının bin 141 artarak 12 bin 772'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise bin 812'ye ulaştığı ifade edildi.

BAE'de enfekte sayısı 8 bini aştı

BAE Sağlık Bakanlığı da 6 kişinin daha COVID-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 52'ye çıktığını duyurdu.

Bakanlık ayrıca, 483 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 8 bin 238'e ulaştığını bildirdi.

Açıklamada, tedavi sonrası iyileşenlerin sayısının ise bin 546'ya yükseldiği kaydedildi.