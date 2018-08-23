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Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun halka arzında kararlı

Suudi Arabistan, ülkenin ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Aramco'nun ilk halka arzından vazgeçildiği iddiasını yalanladı.

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Suudi Arabistan petrol şirketi Aramconun halka arzında kararlı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih yaptığı açıklamada, bazı basın kuruluşlarında yer alan "Aramco'nun ilk halka arzından vazgeçildiği" haberlerini yalanladı.

"Aramco'nun ilk halka arzında kararlıyız"

Falih, Suudi Arabistan'ın uygun şartlar ve hükümet tarafından belirlenecek zamana göre Aramco'nun ilk halka arzında kararlı olduğunu vurguladı.

Bazı medya kuruluşları ve uluslararası haber ajansları dün isimlerini vermediği Suudi Arabistanlı yetkililere dayandırdığı haberlerde, Riyad yönetiminin, Aramco'nun halka arzından vazgeçtiği ve konu üzerinde çalışan finans uzmanlarının işlerine son verildiğini ileri sürmüştü.

Dünyanın en büyük pertol şirketi

"2030 Vizyonu" kapsamında, yaklaşık 2 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük petrol şirketi konumunda olan Saudi Aramco'nun yüzde 5'inin özelleştirilerek 100 milyar dolar gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yalanlama, Suudi Arabistan, petrol, doğalgaz, aramco
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