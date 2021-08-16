Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suudi Arabistan, Kabil'deki diplomatlarını tahliye etti
[Fotoğraf: Reuters]
Suudi Arabistan, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından büyükelçilik çalışanlarını ve diplomatlarını ülkeden çıkardı.
Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Taliban militanlarının Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmelerinin ardından tüm Büyükelçilik personeli ülkeye getirildi.
Kabil'den gelen diplomat ve elçilik çalışanlarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: Afganistan ABD Suudi Arabistan Taliban
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