Suudi Arabistan: İsrail, uluslararası toplumun sessizliğinde sivilleri hedef alıyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün İsrail'in Gazze'deki UNRWA bünyesindeki Ebu Assi okuluna yaptığı bombalı saldırıya tepki gösterildi.

Açıklamada, "İsrail işgali UNRWA'yı, tesislerini ve çalışanlarını sistematik olarak hedef almaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

"İsrail işgali, uluslararası toplumun sessizliğinde sivilleri, yardım kuruluşlarını ve uluslararası kuruluşları hedef almaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, Suudi Arabistan'ın bu durumu reddettiği vurgulandı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya bağlı Ebu Assi okuluna saldırması sonucu 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20'den fazla kişi yaralanmıştı.