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Dünya
AA 18.11.2024 06:18

Suudi Arabistan: İsrail, uluslararası toplumun sessizliğinde sivilleri hedef alıyor

Suudi Arabistan, İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde dün Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı bir okula saldırmasına tepki göstererek, "uluslararası toplumun sessizliğinde sivilleri hedef alındığını" belirtti.

Suudi Arabistan: İsrail, uluslararası toplumun sessizliğinde sivilleri hedef alıyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün İsrail'in Gazze'deki UNRWA bünyesindeki Ebu Assi okuluna yaptığı bombalı saldırıya tepki gösterildi.

Açıklamada, "İsrail işgali UNRWA'yı, tesislerini ve çalışanlarını sistematik olarak hedef almaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

"İsrail işgali, uluslararası toplumun sessizliğinde sivilleri, yardım kuruluşlarını ve uluslararası kuruluşları hedef almaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, Suudi Arabistan'ın bu durumu reddettiği vurgulandı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya bağlı Ebu Assi okuluna saldırması sonucu 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20'den fazla kişi yaralanmıştı.

ETİKETLER
Suudi Arabistan İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
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