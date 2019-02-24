Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası artan tepkilerle zor duruma düşen Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, son atama kararlarıyla dikkat çekmeye çalışıyor.

Bin Selman, bir zirveye katılmak için Mısır'da bulunan babası Kral Selman bin Abdulaziz'in yerine ilk kez kraliyet kararnamesi yayımlayarak, Washington Büyükelçisi kardeşi Halid bin Selman'ın yerine Prenses Rima bint Bender bin Sultan bin Abdülaziz Al Suud'u atadı.

"2030 Vizyonu" çerçevesinde atandı

Suudi Arabistan tarihinde büyükelçiliğe atanan ilk kadın olan Prenses Rima, eski Washington Büyükelçisi babası Prens Bender bin Sultan bin Abdulaziz'den 5 dönem sonra aynı göreve geldi.

Prenses Rima'nın ilk kadın büyükelçi olmasının, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu çerçevesinde atılan bir adım olduğu ifade ediliyor.

Diplomat bir aileden geliyor

1975 yılında Riyad'da doğan Rima, ABD'de George Washington Üniversitesi Müze Araştırmaları bölümünden mezun.

Diplomat bir aileden gelen 44 yaşındaki Prens Rima'nın babası Bender bin Sultan, 1983 yılında devraldığı Washington Büyükelçiliği görevini 2005 yılına kadar yürüttü. Prenses'in dayısı Turki el-Faysal da Bender bin Sultan'ın hemen ardından devraldığı Washington Büyükelçiliğinde 2 yıl boyunca görev yaptı.

Prenses Rima'nın 2015 yılında vefat eden ve "Suudi diplomasisinin prensi" olarak anılan diğer dayısı Suud el-Faysal da yaklaşık 40 yıl Dışişleri Bakanlığı görevinde bulundu.

Rima, 2014 yılında ABD merkezli iş ve ekonomi dergisi Forbes tarafından en güçlü 200 Arap kadını listesinde yer aldı. Aynı yıl Fast Company dergisi de Prenses'i "en yaratıcı insanlar" listesine dahil etti.

Suudi Ulusal Yaratıcılık Girişimi Danışma Konseyi ve Uber Küresel Danışma Konseyi gibi bazı bölgesel ve küresel danışma konseylerinde çalışan Rima, 2016 yılında Spor Genel Kurulunun kadınlar bölümünde Başkan Yardımcılığı görevini üstlenerek, hükümetin çalışma alanına girmiş oldu.

Rima, 2017 yılında Muhammed bin Raşid Al Mektum Spor Yaratıcılığı ödülünü aldı.

Prenses geçen ay da İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'nda ve New York'ta gerçekleştirilen bir forumda ülkesini temsil etti.

Kaynak: AA