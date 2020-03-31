Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten, El-İhbariyye kanalına yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Suudi Bakan açıklamasında, "Suudi Arabistan, dünyadaki Müslümanlardan, hac anlaşmalarını imzalamak için COVID-19 ile ilgili gelişmeler netleşinceye kadar beklemelerini istedi." dedi.

"Karantinaya alınan umrecilerin sağlık durumları iyi"

Suudi Arabistan'ın umreye gelip tekrar ülkelerine dönemeyen 1200 kişinin bakımını sağladığını ve bu konuda Sağlık Bakanlığıyla koordineli çalıştıklarını söyleyen Benten, otellerde karantinaya alınan umrecilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Suudi Bakan, söz konusu umrecilerin hangi ülkeden oldukları konusunda bilgi vermedi.

Benten ayrıca, umre vizesi alıp da gelemeyenlerin ücretlerini Suudi Arabistan'ın geri ödediğini aktardı.