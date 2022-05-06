Azerbaycan’ın kültür ve medeniyet başkenti Şuşa, uluslararası arenada boy göstermeye devam ediyor.



28 yıllık Ermeni işgalinin ardından kurtarılan kent, bu kez Gastronomi Festivaline ev sahipliği yaptı. Festivalde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkenin mutfağından lezzetler sunuldu.



Türk mutfağına ilgi yoğun oldu. Katılımcılar şeflerin hazırladığı eşsiz lezzetleri tattı. Azerbaycan’ın tüm bölgelerinden en gözde yemekler de festivalde yer aldı. Davetliler, usta ellerden çıkan yemeklerin tariflerini öğrenme imkanı da buldu.



Uluslararası milli mutfak festivalinde sadece yemekler ön plana çıkmadı. ülkelerin milli ve manevi değerleri, geleneksel müzikleri ile mimarisi de tanıtıldı. Festival, 8 Mayıs'a kadar devam edecek.

