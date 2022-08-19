Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçesine füzeli saldırı: 14 sivil öldü
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan El Bab ilçe merkezine yapılan füzeli saldırıda ilk belirlemelere göre 14 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.
Askeri muhaliflerin kontrolündeki El Bab'da, ilçe merkezi füzelerle hedef alındı.
Sivillerin yoğun olarak yaşadığı ilçe merkezine gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.
Suriye’nin kuzeyindeki El-Bab ilçe merkezine füzeli saldırı düzenlendi. Ölü ve yaralılar var. Suriye sınırındaki son durum @trthaber’de.https://t.co/a1wD7Xp8gP pic.twitter.com/h7PCsJD1Q3— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 19, 2022
Saldırının kaynağı konusunda incelemeler sürüyor.
Bab ilçe merkezi Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.
Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı Suriye
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