Dünya
Suriye'nin kuzeyinde terör saldırıları: 7 yaralı28 Kasım 2019 Perşembe 13:54 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 14:21
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ve Bab’da bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılarda 7 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA ]
Suriye'nin kuzeyinde yer alan Afrin ve Bab ilçe merkezlerinde araçlara yerleştirilen bombalı düzenekler infilak ettirildi.
Terör saldırıları sonucu ilk belirlemelere göre Bab'da 4, Afrin'de 1 kişi yaralandı.
Patlama sonucu çevrede maddi zarar oluştu.
Güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Anep'te 2 sivil yaralandı
Öte yandan PKK/YPG'li teröristler, Afrin'in güneydoğusundaki Anep köyüne havan saldırıları düzenledi, 2 sivil yaralandı.
Tel Rıfat'ı işgal eden PKK/YPG, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.
Kaynak: AA
Etiketler: afrin bab suriye pkk ypg terör saldırısı