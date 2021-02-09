Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 21:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin Bab ilçesine füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı Terhin bölgesine düzenlenen balistik füze saldırısında ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 6 sivil yaralandı.
Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesine akşam en az 6 balistik füze atıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.
Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
Etiketler: Suriye Savaşı Terör Saldırısı
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