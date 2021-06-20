Suriye'de iç savaşın üzerinden 10 yıl geçti. Birçok şehir yerle bir oldu. En çok acıyı da kadın ve çocuklar çekti.

Türkiye bölgeye uzattığı yardım eliyle yaraların sarılmasına katkıda bulunuyor. Kurulan yetimhanelerde çocuklar huzur ve güven içinde büyüyor.

Anneleriyle birlikte yaşıyorlar

Cerablus'taki yetimhanede babalarını savaşta kaybeden çocuklar anneleriyle birlikte kalıyor. Onların tüm ihtiyaçlarıysa belli aralıklarla Türk Kızılayı tarafından karşılanıyor.

Çocuklar ise Türkiye'ye teşekkürlerini yaptıkları resimlerle gösteriyor.

Suriye Sınır Yardımları Yöneticisi Hakan Sarı, "Savaşın ilk gününden bugüne Suriye topraklarında insani yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Buradaki yetimlerimizin ihtiyaçları Kızılay ekipleri tarafından karşılanıyor" dedi.

Cerablus'ta eğitim devam ediyor

Cerablus'ta kurulan bir ilköğretim okulunda da çocukların eğitimleri ihmal edilmiyor.

Türk Kızılayı'ının Suriye şehidi için yaptırdığı ilköğretim okulunda öğrencilere temel tüm dersler anlatılıyor. Ayrıca haftada 3 saat Türkçe eğitim veriliyor. Kitaplarsa Türkiye'den Milli Eğitim Bakanlığınca gönderiliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden arındırdığı bölgelere Türkiye yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Haber: Emre Yüncü

Kamera: Volkan Makar