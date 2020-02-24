Koridorlara yığılan sıralar, birer odaya dönüştürülen sınıflar ve Suriyeli çocukların gelen yardımlara minnettarlıkları...

Kamplarda yer kalmayınca okullara sığındılar

Suriye'de Esed rejiminin yağdırdığı bombalardan, Türkiye sınırına kaçmak zorunda kalan aileler, Sarmada kasabasındaki okula sığındı.

Esed'e bağlı rejim güçlerinin yağdırdığı bombalardan kaçıp önce İdlib'e ardından Sarmada kasabasına sığınan ailelerin artık yeni yuvası Abdulhamid Okulu. Bir zamanlar içinde derslerin işlendiği bu sınıflar onlar için artık yeni bir ev haline geldi.

Okul, 15 ailenin yeni yuvası oldu

Okul, 15 ailenin yeni evi oldu. Yaklaşık 70 kişi sınıflarda barınmaya çalışıyor. Okuldaki ailelere her gün yenileri ekleniyor. Sayının giderek artması üzerine okul bahçesinin bir bölümü de çadırların kurulacağı bir kamp alanına dönüştürüldü.

"Bu kalp sizin için Türkiye"

Bölgeye sivil toplum kuruluşlarının da yardımları sürüyor. Savaşın çocukları, kendilerine yardım getirenlere büyük minnet duyuyor. Her şeye rağmen gülümseyen bir Suriyeli çocuğun yaptığı kalp işareti gönüllere kazınıyor.

Haber: Ramazan Düzgün

Kamera: Fatih Şenel