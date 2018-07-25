  • 25 TEMMUZ 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.832
    EURO 5.641
  • BIST 95368.59
    ALTIN 190.824
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Suriye'de iki ayrı noktada intihar saldırısı: 150 ölü

Suriye'de iki ayrı noktada intihar saldırısı: 150 ölü

Suriye'nin güneydoğusunda Beşşar Esed rejiminin kontrolünde bulunan Süveyde il merkezinde, iki yarı noktada düzenlenen intihar saldırılarında 150 kişi hayatını kaybetti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suriyede iki ayrı noktada intihar saldırısı: 150 ölü

Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA, rejim kontrolündeki Süveyde ilinin merkezinde, biri pazar yeri diğeri de bir sokakta olmak üzere iki ayrı noktada intihar saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişinin gerçekleştirdiği belirtilen haberde, rejimin tüm saldırganları yakaladığı öne sürüldü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre saldırılarda 150 kişi hayatını kaybetti.

Süveyde'nin merkezi rejimin hakimiyetindeyken, kuzeydoğusunda DEAŞ'ın varlığı sürüyor.

Kaynak: AA 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER