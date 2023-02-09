Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 00:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Suriye'de 3 çocuk enkazdan sağ çıkarıldı
[Temsili Fotoğraf: AA]
Türkiye’deki depremlerden etkilenen Suriye’nin İdlib şehrinde enkaz altında kalan 3 çocuk sağ olarak kurtarıldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Suriye’de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İdlib şehrine bağlı Armanaz kasabasında ekipler, enkaz altında kalan bir aile tespit etti. Ağabeyi ile birlikte kurtarılmayı bekleyen Sham isimli kız çocuğu ekiplerle yaptığı konuşmada, "Tüm gece acıdan uyuyamadım. Biraz su istiyorum" dedi.
Kız çocuğu ve ailesi enkaz altından çıkarılarak, yakındaki hastaneye sevk edildi.
Öte yandan, aynı kasabadaki bir başka enkazda kalan kız çocuğu da sağ olarak kurtarılarak hastaneye götürüldü.
Etiketler: Suriye İdlib Deprem Kahramanmaraş
Son Haberler
- 12:17
- 12:15
- 12:07
- 12:04
- 12:04
Sıradaki Haber
Almanya depremzedeler için 80 ton yardım malzemesi gönderecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz