Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Suriye’de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İdlib şehrine bağlı Armanaz kasabasında ekipler, enkaz altında kalan bir aile tespit etti. Ağabeyi ile birlikte kurtarılmayı bekleyen Sham isimli kız çocuğu ekiplerle yaptığı konuşmada, "Tüm gece acıdan uyuyamadım. Biraz su istiyorum" dedi.

Kız çocuğu ve ailesi enkaz altından çıkarılarak, yakındaki hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, aynı kasabadaki bir başka enkazda kalan kız çocuğu da sağ olarak kurtarılarak hastaneye götürüldü.