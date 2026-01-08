Hafif Sağanak Yağışlı 6.7ºC Ankara
AA 08.01.2026 19:37

Suriye ordusunun Halep’te YPG’ye yönelik başlattığı operasyon sürüyor

Suriye ordusunun Halep ili Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde YPG’ye yönelik askeri operasyonları devam ediyor.

Suriye ordusunun Halep’te YPG’ye yönelik başlattığı operasyon sürüyor

Suriye ordusunun Halep kent merkezinin kuzeyindeki Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde yuvalanan YPG’ye başlattığı operasyon sürüyor.

Ordu, öğle saatlerinde sivillerin tahliye edilmesinin ardından örgüte ait askeri noktaları hedef aldı.

Terör örgütü YPG, işgalindeki alanlardan Halep kent merkezindeki sivil yerleşimlere havan, roket ve çeşitli ağır silahlarla saldırılar düzenliyor.

Örgüt, kent merkezindeki Rahman Cami çevresi, Nil Caddesi ve Süryan Mahallelesinde sivillere ait araçlara saldırdı.

Halep'te YPG'ye yönelik operasyon

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG, 6 Aralık'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'te birçok noktaya saldırı düzenlemişti.

Şam yönetimi, terör örgütü YPG'den anlaşmalara uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

Bölgede çatışmalar sürerken terör örgütü Halep'te birçok sivil yerleşim noktasına saldırılar düzenledi.

Terör örgütünün 6 Aralık'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 7 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 52 kişi de yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep’te güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu. 

Suriye
