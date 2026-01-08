Suriye ordusu, Halep’te YPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı

Halep kent merkezinde YPG’ye karşı nokta operasyonlar yapan ve çatışmalara katılan askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, askeri birlikler Eşrefiye Mahallesinin ilk mevzilerini aştı.

Ağır silahlarla çatışmaların devam ettiği mahallede ordu birlikleri, iç taraflara ilerlemeye çalışıyor.

Öte yandan isminin belirtilmesini istemeyen Suriye hükümet kaynakları basına yaptıkları bilgilendirmede, “SDG’nin saldırılarının ardından Suriye Ordusu, Eşrefiyye Mahallesinde ilerleme kaydetti.” ifadesini kullandı.

Halep'te YPG'ye yönelik operasyon

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG, 6 Aralık'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'te birçok noktaya saldırı düzenlemişti.

Şam yönetimi, terör örgütü YPG'den anlaşmalara uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

Bölgede çatışmalar sürerken terör örgütü Halep'te birçok sivil yerleşim noktasına saldırılar düzenledi.

Terör örgütünün 6 Aralık'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 7 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 52 kişi de yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep’te güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.