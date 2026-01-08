Çok Bulutlu 4.9ºC Ankara
AA 08.01.2026 19:37

Suriye ordusu, Halep’te YPG işgalindeki Beni Zeyd Mahallesi'nde büyük ölçüde kontrolü sağladı

Suriye ordusu birlikleri Halep kent merkezinde terör örgütü YPG'nin işgalindeki Beni Zeyd Mahallesi'ni büyük ölçüde kontrol altına aldı.

Suriye ordusu, Halep’te YPG işgalindeki Beni Zeyd Mahallesi'nde büyük ölçüde kontrolü sağladı

Halep kent merkezinde YPG’ye karşı nokta operasyonlar yapan ve çatışmalara katılan askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, askeri birlikler mahalleye girerek kontrolü büyük ölçüde ele geçirdi.

Mayın ve el yapımı patlayıcı tehlikelerine karşın mahallede kontrollü şekilde ilerleyen ordu birlikleri arama tarama faaliyetlerine başladı.

Terör örgütü ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalar mahallenin bazı kesimlerinde ve Şeyh Maksud Mahallesi hattında sürüyor.

Suriye ordusu birlikleri Halep kent merkezinde terör örgütü YPG’nin işgalindeki mahallelerden Eşrefiyye'yi büyük ölçüde kontrol altına almıştı.

Halep'te YPG'ye yönelik operasyon

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'te birçok noktaya saldırı düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG/SDG'den anlaşmalara uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

Bölgede çatışmalar sürerken terör örgütü Halep'te birçok sivil yerleşim noktasına saldırılar düzenledi.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi de yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep’te güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.

Suriye
