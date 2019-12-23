SANA'da yer alan habere göre, İsrail'den gönderilen füzeler hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildi, bir füze ise Şam'ın kırsal bölgesi Akraba civarına düştü.

Füze saldısısı sonrası iki büyük patlama yaşandığı duyuruldu. Füzelerin hasara ya da can kaybına neden olup olmadığı açıklanmadı.

Öte yandan uluslararası medyada, füzelerin Şam yakınlarında İran bağlantılı bir askeri üssü hedef aldığı duyuruldu.

Kaynak: DHA