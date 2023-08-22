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Dünya
TRT Haber 22.08.2023 00:30

Suriye Geçici Hükümeti: Esed rejimi çocuk askerleri savaştırıyor

Suriye'de muhaliflerin oluşturduğu geçici hükümet, Esed rejiminin çocuk asker savaştırdığı gerçeğini ortaya koyan bir rapor yayımladı. Raporda, Suriye'de küçük yaşta askere alınmanın yasak olmasına rağmen çocukların savaştırıldığı ifade edildi. Raporda, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin elinde de çocuk askerlerin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Suriye Geçici Hükümeti: Esed rejimi çocuk askerleri savaştırıyor
[Fotograf: AA]

Suriye'de uzun süren iç savaşla birlikte yaşanan önemli sorunlardan biri de çocuk askerler.

Suriye Geçici Hükümeti "Suriye Ulusal Ordusu ve Uluslararası İnsani Hukuk" başlığı ile bir rapor hazırladı. Raporda ülkedeki çocuk asker gerçeğine değinildi, bunun acı bir durum olduğu anlatıldı.

Rapora göre Esed rejimi 2020 yılında çocuk yaştakileri askere almayı yasakladı ancak ülkede tablo değişmedi.

2022'de çocuk asker sayısı 1696

Birleşmiş Milletler verilerine yer verilen raporda Suriye'de 2022'de çocuk asker sayısının bin 696 olduğu bilgisi paylaşıldı.

ABD destekli terör örgütü YPG/PKK ve bağlı kuruluşlarının ise 700'den fazla çocuk askeri savaştırdığı ifade edildi.

Aradaki rakam farkına göre diğer çocuk askerler halen Esed rejiminin elinde.

PKK/YPG çocukları kaçırıyor

Rapora göre Arap ve Kürt çocuklar PKK/YPG teröristleri tarafından kaçırıldı ve zorla silah altına alındı.

Bu çocuklar Irak'ın kuzeyindeki PKK saflarına gönderildi.

Raporda Türkmenler'e yapılan baskılara da yer verildi. Farklı etnik ve dini toplulukların göçe zorlandığına vurgu yapıldı.

Uluslararası toplum ve kurumların, ABD ve uluslararası koalisyon destekli terör örgütü PKK/YPG'nin insan hakları ihlallerine sessiz kaldığına da değinildi.

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