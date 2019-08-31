Sudan'da 30 yıllık Ömer El Beşir dönemi 11 Nisan'daki askeri darbeyle sona erdi. Darbenin ardından eski lider, başkent Hartum'da ilk kez hakim karşısına çıkarıldı.

Yasa dışı olarak yabancı para bulundurmak ve yolsuzlukla suçlanan eski devlet başkanı El Beşir, suçlamaları reddetti.

El Beşir, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'dan 25 milyon dolar aldığını ise itiraf etti. Bu parayı kişisel yararı için kullanmadığını savundu.

Kefalet talebini reddeden mahkeme, El Beşir'in duruşmasını 7 Eylül'e erteledi.

Kaynak: TRT Haber