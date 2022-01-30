Hartum Güvenlik Koordinasyon Komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hartum şehir merkezi gösterilere yasak bölge ilan edildi; güneydeki demir yolundan doğudaki ordunun genel komutanlığı ve kuzey kesimindeki Nil Caddesi’ne kadar olan noktalarda gösterilere izin verilmeyecek.

Açıklamada, güvenlik komiteleri ile koordineli olarak mahallelerdeki meydanlarda yürüyüş ve gösterilerin düzenlemesine izin verilirken vatandaşlardan hastane ve okul gibi kurumlardan uzak durulması istendi.

Askeri yönetim karşıtı grup "Direniş Komiteleri", bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde protesto çağrısı yapmıştı.

Sudan Doktorlar Komitesine göre, 3 ayı aşkın süredir devam eden gösterilerde 78 kişi hayatını kaybetti.

Askeri müdahalenin ardından hükümetin kurulamadığı ülkede, siyasi krizin çözümüne dair girişimlerden henüz netice alınamadı.