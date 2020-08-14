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Sudan'daki selde 8 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv) ]
Sudan'ın Kessele eyaletinde şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetti.
Kessele Aroma İdari Müdür Yardımcısı Ahmed Halil, sel felaketinden 23 köyün etkilendiğini açıkladı.
Halil, "Şiddetli yağışlar sonucu oluşan selde 8 kişi hayatını kaybetti" dedi.
8 bin 567 kişinin felaketten etkilendiğini aktaran Halil, bölgeye acil yardım yapılması gerektiğinin altını çizdi.
Etiketler: sudan sel felaketiSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 00:40
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