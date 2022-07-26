Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) raporuna göre, 15 Temmuz'da başlayan çatışmalar sebebiyle Damazin kentine 12 bin 600, Sinnar kentine 12 bin 800, Beyaz Nil eyaletine 4 bin 500 ve El Cezira eyaletine bin 220 kişi sığındı.

OCHA, insani yardım kuruluşlarının çatışmalardan etkilenenler ve yerlerinden edilenlere desteğinin sürdüğünü belirtti.

Sudan Sağlık Bakanlığı, Mavi Nil bölgesinde Hausa ile Hemec kabileleri arasında 15 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 109 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Çatışmanın, Hemec kabilesinin, bölgenin yerlisi olmadıkları gerekçesiyle Hausa kabilesini bölgeden uzaklaştırmak istemesiyle başladığı iddia edilmişti.

İçişleri Bakanlığı, bölgede durumun tamamen normale döndüğünü ve asayişin kontrol altına alındığını açıklamıştı.