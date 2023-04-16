Çok Bulutlu 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.04.2023 00:40

Sudan'daki çatışmalarda 25 kişi öldü

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalarda 25 kişinin öldüğü bildirildi.

Sudan'daki çatışmalarda 25 kişi öldü

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, başkent Hartum ve çeşitli kentlerde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) milisleri arasındaki çatışmalarda 25 kişi hayatını kaybetti, 183 kişi yaralandı.

Ne olmuştu?

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, dün sabah Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı: Milis güç HDK, Hartum Uluslararası Havalimanı'na saldırdı
Sudan Dışişleri Bakanlığı: Milis güç HDK, Hartum Uluslararası Havalimanı'na saldırdı

Ordu ile HDK arasında askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan "sözlü kavga", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

ETİKETLER
Sudan
Sıradaki Haber
Fransa'da aşırı sağcı partinin kurucularından Le Pen hastaneye kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:47
İstanbul'da asayiş uygulaması: 257 gözaltı
01:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik'teki gençlere seslendi
01:18
Kılıçdaroğlu Bulgaristan'da iftar programı katıldı
01:00
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
00:50
Dereye düşen kızını kurtarmak istedi, ikisi de hayatını kaybetti
00:38
Fransa'da aşırı sağcı partinin kurucularından Le Pen hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe 90+6'da kazandı
Fenerbahçe 90+6'da kazandı
FOTO FOKUS
Erdoğan'dan Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki hastalara ziyaret
Erdoğan'dan Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki hastalara ziyaret
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ