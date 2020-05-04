Hükümetten yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapıdan sorumlu Devlet Bakanı Haşim İbn Avf’ın COVID-19 testinin pozitif çıktığı, geçen haftadan beri evinde karantinada olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İbn Avf’ın karantinada çalışmalarını sürdürdüğü ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Sudan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede şu ana kadar 592 Kovid-19 vakası görüldü.

Salgın nedeniyle 41 kişi hayatını kaybederken 52 kişi iyileşti.