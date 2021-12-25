Sudan güvenlik güçleri, gece saatlerinde başkenti diğer bölgelere bağlayan yolları ve köprüleri araçlar ve bariyerlerle kapattı.

Ordunun ana karargahı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıkan yollarda, yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Geniş katılımlı gösterilerin beklendiği Sudan'da sabah saatlerinde internet ve telefon hatları kesildi.

Sudan'da neler yaşanmıştı?

Sudan'da ordunun, 25 Ekim'de hükümeti feshedip Başbakan Abdullah Hamduk dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da, Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan ile teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

"Darbe" olarak nitelendirdikleri müdahale ve sonrasında alınan kararlara tepki gösteren eski sivil iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri, Hartum Direniş Komiteleri, Sudan Meslek Odaları Birliği ve bazı siyasi partiler, "iktidar sivillere devredilene kadar barışçıl direniş ve sivil itaatsizlik" çağrısı yapmıştı.

Ağustos 2019'dan beri hükümet kurulamadı

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in, 19 Aralık 2018'de başlayan halk ayaklanmasıyla 11 Nisan 2019'da devrilmesinin ardından Ağustos 2019'dan bu yana geçiş sürecinin yaşandığı, siyasi ve ekonomik krizin sürdüğü ülkede, henüz hükümet kurulamadı.

Sudan'da geçici iktidarın askeri ortakları, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelen hükümet kurulana kadar iktidar ortağı olmayı sürdüreceğini açıklamıştı.

Muhalefete yakın grupların bünyesindeki Sudan Doktorlar Komitesi'ne göre, gösterilerde şu ana kadar 48 kişi hayatını kaybetti.