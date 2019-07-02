Sudan’da muhaliflerin çatı kuruşu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri’nden (ÖDBG) yapılan açıklamada, 14 Temmuz, “Ülkenin bütün bölgelerindeki meslek ve işçi sendikalarının yanı sıra Sudan diasporasının da katıldığı sivil itaatsizlik ve siyasi grev günü olacak” denildi.

Kanun ve yasa çıkarmak için yasama meclisi kurulması çağrısının yapıldığı açıklamada, Askeri Geçiş Konseyi'nden (AGK) yönetimi ivedilikle sivillere devretmesi istendi.

Gösterilerde 7 kişi hayatını kaybetmişti

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin (AGK), yönetimi sivillere devretmesi talebiyle düzenlenen ülke genelinde gösteriler düzenlenmişti.

Sudan Sağlık Bakanlığı, gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 7 kişinin öldüğünü, 27'si açılan ateş sonucu olmak üzere 181 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Sudan’da Aralık 2018’de hükümetin yakıt ve ekmek fiyatlarına zam kararının ardından gösteriler patlak vermişti. Protestoların ardından 11 Nisan’da ordu, ülke yönetimine el koymuş ve Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu.

Sonrasında protestocuların sivil yönetime geçiş için eylemleri devam etmiş bu konuda askeri yetkililer ile müzakere başlatılmıştı. Ancak AGK'nin gösterilere müdahalesi sonrasında muhalefet grupları müzakereleri durdurmuştu.

Kaynak: Al Jazeera