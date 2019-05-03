Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), geçiş sürecinde sivillerin ağırlıkta olduğu bir başkanlık konseyi, yasama meclisi ve bakanlar kurulu talep ediyor.

Buna göre, Başkanlık Konseyi, devletin başı ve egemenliğin sembolü olacak. Silahlı kuvvetler komutanının da yer alacağı konseyin yargı üyelerini, büyükelçileri ve valileri atama yetkisi olacak.

Yürütme yetkisine sahip bakanlar kurulunda bir başbakan, bir başbakan yardımcısı ve 17 bakan yer alacak.

Yasama Meclisi, kadın temsili yüzde 40’ın altında olmayacak şekilde, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi’ne imza atan güçler tarafından belirlenecek 120 ila 150 üyeden oluşacak.

Taraflar temsil oranında anlaşmazlık yaşıyor

ÖDBG, son birkaç gündür yönetimin sivillere teslimi için askeri konseyle yoğun görüşmeler yürütüyor ancak taraflar arasında başkanlık konseyindeki temsil oranında anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Binlerce Sudanlı, yönetimin sivillere teslimi ve eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan’dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önünde gösterilerini sürdürüyor. Bunun yanı sıra çok sayıda ana cadde ve köprü de gösteriler nedeniyle trafiğe kapalı durumda bulunuyor.

"Belge diyaloğu ilerletmek için bir adım"

Askeri Geçiş Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada, konseyin ÖDBG ile müzakereler ve diyaloğu sürdürmek istediği, belgenin incelenip dönüş yapılacağı vurgulanarak, “Belge diyaloğu ilerletmek için bir adım.” ifadesine yer verildi.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Kaynak: AA