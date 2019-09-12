Sudan'da Ömer el-Beşir'in görevden uzaklaştırılmasından sonra Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet arasında varılan anlaşmanın ardından başbakan olarak atanan Abdullah Hamduk hükümet üyelerini açıkladı.

Hamduk'un kabinesinde 3 kadın bakan yer alırken, Dışişleri Bakanlığı da 1946 Hartum doğumlu Esma Muhammed Abdullah'a emanet edildi.

(Sudan Dışişleri Bakanı Esma Muhammed Abdullah. Fotoğraf: AFP)

Hartum Üniversitesi İktisat ve Siyaset Bilimi mezunu olan Esma Muhammed Abdullah, ABD'nin Syracuse Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yaptı.

Sudan'da Dışişleri Bakanlığına girebilen nadir kadınlardan olan Esma Abdullah, aralarında Moskova, Rabat ve Oslo olmak üzere birçok başkentte görev yaptı.

1990'lı yıllarda Sudan Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki görevinden uzaklaştırıldı. Bir süre Fas'ta yaşamak zorunda kaldı.

Esma Muhammed Abdullah, Başbakan Abdullah Hamduk'un önerisi ile Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturuken, dışişlerindeki tecrübesinin bu atamada etkili olduğu belirtiliyor.

(Somali'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Feyziye Yusuf Hac Adem. Fotoğraf: AFP)

Bu atama ile birlikte Esma Muhammed Abdullah, Moritanya'da Dışişleri Bakanlığı yapan Naha Mint Mouknass ve Fatıma Fal bint Asvinia ile Somali'de Dışişleri Bakanlığı yapan Feyziye Yusuf Hac Adem'den sonra Arap dünyasında bu görevi üstlenen 4'üncü kadın, ülkesi Sudan'da ise ilk kadın oldu.

Kaynak: AFP