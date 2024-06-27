Sudan'da her 5 kişiden 1'i acil durum seviyesinde gıda güvensizliği yaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Nisan 2023'ten bu yana Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle ülkede yaşanan gıda krizine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Savaşın Sudan'da her 5 kişiden 1'ini acil durum seviyesinde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bıraktığını belirten Ghebreyesus, "755 bin kişi felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya. 25,6 milyon kişi akut seviyede açlıkla karşı karşıya. Bunlar, Sudan'da Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından kaydedilen en kötü açlık seviyeleri." ifadelerini kullandı.

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan uzun süredir devam ediyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

"Sudan eşi benzeri görülmemiş açlık felaketiyle karşı karşıya"

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yaptığı ortak yazılı açıklamada, Sudan’a yönelik yeni gıda güvenliği projeksiyonlarının endişe verici boyutta olduğu duyuruldu.

Açıklamada, "Söz konusu projeksiyonlar, Sudan’ın 2000’li yılların başındaki Darfur krizinden bu yana görülmemiş ölçekte yıkıcı bir açlık felaketiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Sudan'da toplam 25,6 milyon insan yüksek düzeyde açlık çekiyor

Açıklamada, acil bir ateşkesin, engelsiz ve sürdürülebilir insani erişim ile insani yardım müdahalesinin genişletilmesi ve BM ajanslarının gereken yardımı hızlı şekilde ulaştırabilmesi için gerekli olduğu vurgulandı.

Açıklamada yer verilen Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunun son verileri de Sudan'daki gıda güvenliğinin hızla kötüleşmesi nedeniyle 755 bin insanın "felaket/kıtlık" anlamına gelen IPC 5. Aşamada bulunduğunu ve 14 bölgede kıtlık riski olduğunu ortaya koydu.

Söz konusu raporda aynı zamanda, Sudan'da toplam 25,6 milyon insanın "kriz" olarak tanımlanan IPC 3. Aşama ve üzerinde olduğu yani yüksek düzeyde açlık çektiği aktarıldı.

2004'ten beri tutulan IPC verilerinde Sudan'da ilk kez felaket koşullarının (IPC 5. Aşama) doğrulandığı belirtildi.